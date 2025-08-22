В Сочи планируют восстановить водоснабжение 23 августа

Стабильное водоснабжение в Сочи, нарушенное 21 августа из-за грозы, планируют восстановить в ночь с 22 на 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас сохраняется пониженное давление в системе: частично или полностью без воды остаются микрорайон Хоста, село Богушевка, переулок Ветеринарный, а также улицы Иванова Поляна, Прямая, Буковая, Механизаторов, Следопытов и другие.

Для стабилизации системы принято решение временно ограничить подачу горячей воды. Ранее после сильных дождей в Сочи фиксировались локальные подтопления проезжей части и придомовых территорий.

Анна Гречко