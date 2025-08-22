Жителя Севастополя осудили на 14 лет за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил 46-летнего Сергея Боднарашика к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в период с января по октябрь 2023 года осужденный с помощью мессенджера передавал представителям спецслужб Украины фотографии и информацию о местах дислокации военной и специальной техники, а также о других объектах Вооруженных сил РФ. Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Сергей Боднарашик признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Помимо основного срока, ему назначили ограничение свободы на один год и штраф в размере 200 тыс. руб.

Алина Зорина