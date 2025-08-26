И еще тенденция

Данные палеоклиматических реконструкций высветили еще одну важную тенденцию — сохранявшееся несколько лет после мощных вулканических извержений снижение температуры поверхности. Его причиной служили выбросы в атмосферу двуокиси серы с последующим образованием из нее аэрозольных частиц, отражавших в космос солнечную коротковолновую радиацию. Таким образом, пока этот аэрозоль оставался в атмосфере, работал аэрозольный экран, создавая «антипарниковый эффект». Этот эффект, впервые описанный Михаилом Ивановичем в его монографии «Изменения климата» (Л., Гидрометеоиздат, 1974, 280 c.), позже изучался на предмет использования в геоинженерии как способа борьбы с глобальным потеплением, однако в ходе обсуждения нашел немало возражений специалистов, в частности, опасавшихся плохо изученных побочных явлений.