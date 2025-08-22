В Краснодаре произошла авария с участием пассажирского автобуса

На Северных мостах в Краснодаре случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю

23-летний водитель автомобиля марки Sollers двигался по улице Новороссийской и во время поворота на улицу Северную не уступил дорогу маршрутному автобусу. Общественный транспорт ехал по улице Ялтинской со стороны Уральской.

В результате аварии пострадавших и погибших нет. Полиция Краснодара проводит проверку.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего в Карасунском округе Краснодара вечером 21 августа на пересечении улиц Старокубанской и Селезнева с участием мопеда «Ямаха» и автозака на базе «КамАЗ». В результате аварии погиб 24-летний водитель двухколесного транспорта. Проверку по факту случившегося также проводит Следственный комитет России по Краснодарскому краю.

Алина Зорина