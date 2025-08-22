Годовая инфляция в Удмуртии снизилась в июле до 10,02%

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась в июле до 10,02%, но осталась выше, чем в среднем по стране и в ПФО — 8,79 и 8,45% соответственно, сообщает пресс-служба Банка России. За месяц цены в регионе поднялись на 0,46%.

Цены на продукты питания в июле за 12 месяцев увеличились на 12% (относительно июня спад на 0,46%). Сильнее всего год к году подешевели куриные яйца — на 29,62%. Это объясняется ростом производства в основных регионах—поставщиках. Идет снижение цен на плодоовощную продукцию за счет поступления на прилавки овощей местного урожая и увеличения поставок с юга РФ. Услуги предприятий общепита подорожали за год на 13,5%: рестораторы переносили издержки на закупку продуктов, аренду и оплату труда в цены.

Цены на непродовольственные росли «умеренно», прибавив за 12 месяцев 6%, за июль — 0,18%. Печатные издания за год подорожали на 12%, косметика и парфюмерия — на 6,15%. При этом снизились цены на телевизоры (-1,81% за год). «Основные причины — произошедшее ранее укрепление рубля и охлаждение спроса в условиях высоких ставок по кредитам»,— говорится в сообщении.

Услуги в регионе подорожали за 12 месяцев на 13%, за месяц — на 2,06%. Наиболее заметно подорожали жилищно—коммунальные услуги, что связано с индексацией тарифов с 1 июля: за год прирост цен составил 12,7%. При этом подешевели зарубежные турпоездки (-0,76% за указанный период.