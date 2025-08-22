Свыше 30 тысяч проб морской воды не выявили наличие нефтепродуктов на Кубани
На Кубани проведено свыше 30 тыс. лабораторных исследований морской воды, включая анализы на содержание нефтепродуктов. Все результаты соответствуют установленным санитарным нормам и требованиям, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: anaparegion.ru
Эпидемиологическая обстановка в прибрежной зоне Краснодарского края остается стабильной. Специалисты ведомства осуществляют ежедневный мониторинг безопасности окружающей среды, проверяя качество морской воды, песка и прибрежной гальки.
«В прибрежных районах Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска не выявлено каких-либо отклонений или нарушений по всем исследованным параметрам. Объекты отдыха и оздоровления функционируют в штатном режиме, имея необходимые санитарно-эпидемиологические заключения для работы» – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.