Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,1 тысячи автомобилей

По состоянию на 13:00 22 августа в очереди перед Крымским мостом находятся более 1,1 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Все автомобили находятся в очереди со стороны Керчи. Время ожидания в пробке составляет более трех часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Заторы перед Крымским мостом фиксируются почти ежедневно. 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время в пробке может достигать четырех часов.

Алина Зорина