Бизнес приглашают заявить о себе на премии «Коммерсанта Южный Урал»

Газета «Коммерсантъ Южный Урал» в октябре проведет в Челябинске четвертую церемонию вручения премии «Твердые знаки». На нее номинируют представителей бизнеса, власти и общественных объединений, которые прославили регион на всю Россию. В этом году решено добавить новую номинацию для малого и среднего бизнеса, в которую компании могут заявиться самостоятельно.

Как и прежде, для составления рейтинга «Твердых знаков» будут проанализированы положительные и нейтральные упоминания южноуральских компаний и персон в наиболее авторитетных изданиях. В их числе «Коммерсантъ», а также «Ведомости», РБК, Forbes Russia, ТАСС, «Интерфакс», «РИА Новости», «Российская газета», «Известия», BFM.ru, Lenta.ru, «Газета.ру», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», сайты федеральных телеканалов. В зачет будут идти только информационные тексты, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025 года.

По этой методике будут выбраны победители в шести категориях: «Бизнес — региону», «Успешный отдых», «Женщина у руля», «Наше будущее», «Инвестпроект года», «Время инноваций». Однако в этом году, чтобы поощрить вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики Челябинской области, решено добавить новую номинацию — «Малый, но громкий». Она предназначена для компаний, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах, и хотят заявить о своих достижениях. Для участия необходимо направить заявку организаторам премии «Твердые знаки».

Отбор лауреатов в номинации «Малый, но громкий» будет проводиться в несколько этапов: первый – сбор заявок от потенциальных претендентов на соискание премии, их отбор и регистрация, второй этап – определение финалистов и лауреатов. Победителем станет бизнес-проект, о котором чаще всего писали региональные СМИ. В зачет будут идти положительные публикации в 20 изданиях, работающих на территории Челябинской области. Участие претендентов бесплатное. Заявку необходимо направить до 30 сентября 2025 года.