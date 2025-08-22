В Сочи полицейские экстренно доставили ребенка с приступом удушья в больницу

Сотрудники Госавтоинспекции капитан полиции Станислав Галушков и старший лейтенант Евгений Соловьев оперативно помогли ребенку, который начал внезапно задыхаться в такси. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

Таксист обратился к инспекторам за помощью. Полицейские без промедления пересадили мать с ребенком в патрульный автомобиль, включив спецсигналы. Обоих доставили в медицинское учреждение.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ДПС жизнь ребенка удалось сохранить. Состояние пациента стабильно.

Анна Гречко