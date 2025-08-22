За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили четыре человека

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по 11 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 77 БПЛА. В результате ранены четыре мирных жителя. Повреждены 27 частных домов и 21 автомобиль. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе ВСУ атаковали восемью беспилотниками поселки Разумное и Октябрьский, села Бочковка, Головино и Никольское. Один БПЛА удалось сбить. В Бочковке дрон взорвался во дворе частного дома — ранен мирный житель. Госпитализация не потребовалась, пострадавший лечится амбулаторно. Повреждены два частных дома и две надворные постройки. В Октябрьском два беспилотника повредили одно из помещений коммерческой организации и легковой автомобиль. Еще одна машина повреждена в Разумном.

В Борисовском районе восемь дронов совершили налет на село Грузское, хутора Климовое и Красиво. В селе Грузском и Климовом повреждено по одному частному дому.

В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Двулучное, Казинка, Соболевка, хуторам Бабка, Жердевка, Леоновка и Рябики нанесли удары 12 беспилотников, шесть из которых были подавлены и сбиты. В Казинке поврежден коммерческий объект, в Бабке — надворная постройка.

В Волоконовском районе поселок Волоконовка, села Борисовка и Грушевка, хутор Шаховка были атакованы четырьмя беспилотниками, два из которых сбиты. В Грушевке пострадало оборудование сельхозпредприятия, в Шаховке — частный дом.

Украинская армия трижды обстреляла Гайворонский муниципальный округ, выпустив 11 снарядов по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Дунайка, Дорогощь, Ивановская Лисица, Луговка, Мокрая Орловка, Почаево, Санково и Сподарюшино. Кроме того, округ атаковали 25 беспилотников. В Грайвороне они ранили трех горожан, которые лечатся амбулаторно. В городе повреждены 21 квартира в пяти многоэтажках, семь частных домов, десять легковых автомобиля, ГАЗель и трактор. В Почаеве на территории сельхозпредприятия повреждены два автомобиля и склад, в Санкове — частный дом, в Дорогощи — два частных дома и надворная постройка, в Дунайке — два автомобиля и два частных дома. Рядом с Почаевым дрон атаковал ехавший автомобиль, который получил повреждения.

Над Губкинским городским округом системой противовоздушной обороны сбит беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе ВСУ дважды обстреляли поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье. Выпущены восемь боеприпасов и 20 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.

Один беспилотник атаковал город Новый Оскол: ранены три человека, которые будут лечиться амбулаторно. Повреждены коммерческий объект и два автомобиля.

Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Еще три дрона без последствий сбиты над Старооскольским городским округом.

ВСУ пять раз обстреляли Шебекинский муниципальный округ — город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нехотеевка и Новая Таволжанка. Выпущены шесть боеприпасов, атаки совершили 16 беспилотников, девять из которых подавлены и сбиты. В Шебекине повреждены два легковых автомобиля и два частных дома, в Муроме — частный дом, в Вознесеновке — трактор и частный дом, в районе Маломихайловки осколками посечен легковой автомобиль, в Белянке — помещение сельхозпредприятия. Еще один частный дом поврежден в Чураеве.

За предыдущие сутки ВСУ ранили в области шесть человек.

Юрий Голубь