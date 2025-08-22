В Сочи суд заключил под стражу водителя джипинга после смертельного ДТП

Лазаревский районный суд Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, обвиняемому в смертельном ДТП во время джип-тура. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

В воскресенье, 17 августа, водитель, оказывая платную услугу джипинга, перевозил группу туристов в районе села Солохаул. Превысив скоростной режим, он наехал на конструкцию дорожного ограничения. В результате погибли двое человек, в том числе несовершеннолетний. Также пострадали еще шесть пассажиров.

Фигурант получил телесные повреждения и находился под охраной в больнице, поэтому в суд его доставили только сегодня. Срок содержания под стражей установлен на два месяца.

Анна Гречко