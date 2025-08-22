В Ярославской области на продажу выставили изъятые исторические здания
Объекты культурного наследия «Дом жилой Кореневых - Поседимовых» в Ярославле, «Доходный дом» в Угличе, «Дом жилой В.М. Кулькова- П.Н. Ртищева» в Некрасовском и «Дом Первовых – В.А. Аксенова» в Рыбинске выставлены на продажу после изъятия у собственников. В правительстве области пояснили, что бывшие владельцы не содержали исторические объекты надлежащим образом.
Ярославль, наб. Тверицкая, д.47
Фото: Российский аукционный дом
В Ярославле здание конца XVIII века продается за 742 тыс. руб., вместе с земельным участком стоимость лота составляет 3,2 млн руб. Объект расположен на Тверицкой набережной и находится в аварийном состоянии. По предварительным расчетам, стоимость восстановительных работ составит порядка 8,5 млн руб.
Историческое здание вместе с участком в Угличе продают за 2,6 млн руб. Здесь также стоимость восстановления значительно превышает стоимость самого объекта — 12,8 млн руб. Здание находится на улице Ленина, по информации областного правительства, в нем снимал комнаты младший брат Антона Чехова.
Углич, ул. Ленина, д.5
Фото: Российский аукционный дом
В Рыбинске на восстановление продаваемого «Дома Первовых – В.А. Аксенова», начала XIX века придется потратить около 14 млн руб. При этом сам объект с участком в Вознесенском переулке выставлен на продажу за 2,7 млн руб.
Рыбинск, пер. Вознесенский, д.3
Фото: Российский аукционный дом
В Некрасовском «Дом жилой В.М. Кулькова- П.Н. Ртищева», конца XIX века вместе с земельным участком на улице Набережной продают за 2,3 млн руб. Восстановление новому собственнику обойдется в 14,9 млн руб.
Некрасовское, ул. Набережная, д.34
Фото: Российский аукционный дом
Итоги всех аукционов намерены подвести 23 ноября.