Бывший замминистра экономики Челябинской области не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю министра экономики региона Антону Бахаеву, обвиняемому в мошенничестве и получении крупной взятки. Он продолжит находиться под стражей до 13 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Адвокаты Антона Бахаева пытались обжаловать решение Центрального районного суда Челябинска от 7 августа 2025 года. Тогда срок содержания в СИЗО продлили. Сторона защиты просила это решение отменить и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако областной суд отклонил требования адвокатов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный районный суд пересматривает уголовное дело в отношении экс-замминистра экономики Антона Бахаева и директора рекламной компании «Элефант» Михаила Смирнова, обвиняемых в мошенничестве, передаче и получении взяток. В январе 2024 года бывшего чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Михаила Смирнова осудили за дачу взятки на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые похитили из бюджета Челябинской области более 33 млн. руб., выделенных на проведение в Челябинске форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Кроме того, Михаил Смирнов передал Антону Бахаеву взятку в размере 2,9 млн. руб. за содействие в заключении контрактов с «Элефантом» по завышенным ценам, считает следствие.

В октябре 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил назначенный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

