Одного из руководителей «Ярославльводоканала» обвиняют в получении взяток

По обвинению в получении взяток арестован один из руководителей АО «Ярославльводоканал». Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ России и СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Ярославской области Фото: УФСБ по Ярославской области

«По версии следствия, в период с марта по декабрь 2021 года 46-летний обвиняемый, занимающий должность начальника управления, в силу своего должностного положения получил незаконное денежное вознаграждение в крупном размере за непроведение отборов сточных вод на объекте одного из обществ Ярославля. Кроме того, в 2021 и 2024 годах обвиняемый получил от юридических лиц взятки за заключение договора и невыставление штрафных санкций»,— сообщили в областном следственном управлении.

Уголовные дела возбуждены по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя) и по ч.ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, за незаконное бездействие).

Задержание сотрудника водоканала проводили сотрудники УФСБ совместно с Росгвардией. Следователи предъявили обвинение руководителю и ходатайствовали об аресте. Суд заключил под стражу обвиняемого.

«Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы»,— уточнили в пресс-службе СУ СК.

Накануне суд вынес приговор бывшему начальнику инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал» Дмитрию Безгину. Он был признан виновным в получении и вымогательстве взяток.

Алла Чижова