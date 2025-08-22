Владимир Путин назначил нового судью в Ростовский областной суд

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Маргариты Лазаревой судьей Ростовского областного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно данным из открытых источников, госпожа Лазарева получила юридическое образование в Институте управления, бизнеса и права, который окончила в 1999 году. В 2007 году она завершила обучение на юридическом факультете Российской академии правосудия.

В своей профессиональной карьере занимала различные должности, включая членство в Ростовской областной коллегии адвокатов, работу главным юристом в муниципальной инспекции администрации Ростова-на-Дону, а также должность помощника судьи в Арбитражном суде Ростовской области и 15-м арбитражном апелляционном суде региона.

В Ростовском областном суде она возглавляла отделы аналитической работы, организации общего делопроизводства и работы с обращениями граждан. Также она работала судьей в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону и была заместителем председателя Кировского районного суда города.

Наталья Белоштейн