Комика из Копейска разыскивают по уголовной статье

Полиция разыскивает 30-летнего комика и блогера, уроженца Копейска Антона Пикули (настоящее имя — Антон Устимов, признан в России иноагентом) по статье Уголовного кодекса РФ. Какое преступление ему вменяют, неизвестно. Информация появилась в базе данных МВД России.

Антон Устимов (иноагент) ведет свой канал на YouTube с 2012 года. Некоторые из его видеороликов ранее публиковались на странице Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) в соцсети X.

По данным СМИ, комик уехал из страны в 2021 году, в реестр иностранных агентов его внесли в 2023-м. С тех пор суд назначил уроженцу Копейска четыре штрафа за нарушение обязанностей иноагента. Сейчас он проживает в Испании.

Виталина Ярховска