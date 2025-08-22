В Челябинской области количество электромобилей выросло в три раза за три года

В Челябинской области к концу 2024 года местные жители приобрели 1,3 тыс. электромобилей. За три года действия льготы на транспортный налог для владельцев машин с электрическими двигателями их количество выросло в три раза, сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

Практически все собственники электромобилей пользуются установленной в 2022 году льготой. Так, в первый год ее введения субсидией воспользовались 358 налогоплательщиков (было 400 автомобилей), во второй — 737 граждан, а в 2024-ом — 1,1 тыс. человек.

В 2023 году Челябинская область вошла в число пилотных регионов по предоставлению за счет средств федерального бюджета компенсации части затрат по строительству электрозаправок. Тогда в регионе ввели в эксплуатацию 13 зарядных станций мощностью 150 кВт., а в 2024 году — еще 21. Сейчас в Челябинске расположено 84 общедоступные заправки.

Виталина Ярховска