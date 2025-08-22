В Кургане возбудили дело после падения строительных лесов на прохожего

Следственный отдел по Кургану управления СКР по Курганской области по результатам проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ) после падения строительных лесов на местного жителя возле гостиницы «Москва», сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, вечером 15 июля строительные леса, возведенные для ремонта фасада здания, упали на проходившего по тротуару 77-летнего местного жителя. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, причиненный его здоровью вред оценивается как тяжкий. Момент происшествия зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Сотрудники регионального управления СКР проводили проверку. В рамках расследования уголовного дела действиям работника субподрядной организации, ответственного за соблюдение правил безопасности, дадут правовую оценку.

Виталина Ярховска