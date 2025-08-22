В Северной Осетии служебная собака обнаружила крупную партию наркотика

Служебная собака Альва помогла сотрудникам ОКОН отдела МВД России по Пригородному району РСО-Алания в рамках ОПМ «Мак» обнаружить крупную партию — 926 гр., каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Наркотик был обнаружен в доме у ранее судимого 55-лнтнего жителя поселка Первомайский — собака Альва вынула из-за газовой печи целлофановый пакет с зеленой массой растительного происхождения. Во время экспертизы выяснилось, что в свертке находилась марихуана.

«Подозреваемый был доставлен в территориальный орган внутренних дел, где дал признательные показания. Он пояснил, что сорвал наркосодержащее растение в поле и хранил для собственного потребления»,— отметили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн