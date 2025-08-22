Мигрантам в Ростовской области могут запретить работать курьерами и водить сухопутный транспорт. С такой инициативой выступило руководство ГУ МВД России по региону. Об этом сообщила врио начальника управления по вопросам миграции ведомства Виктория Григорьева.

По словам госпожи Григорьевой, сейчас в регионе для мигрантов действуют запреты на работу в фитнес-клубах и в сфере по обороту драгоценных металлов. Согласно инициативе, курьерам могут также запретить работу в сфере почтовой связи, трубопроводного транспорта, а предоставления продуктов питания или напитков.

С начала года число мигрантов в регионе увеличилось 21%, составив около 65 тыс. человек.

«Наша область является интересной для прибытия иностранцев и привлекает их тем, что имеются вакансии в строительной и сельскохозяйственной сферах. При этом руководители соседних субъектов РФ приняли решения для ограничения задействования мигрантов в этих сферах», - добавила Григорьева.

Мария Хоперская