Дорожники завершили первый этап капитального ремонта Благовещенского моста

В центре Петербурга специалисты дорожных служб завершили первый этап капитального ремонта Благовещенского моста. Фотографиями обновленного дорожного полотна на переправе поделились 22 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На Благовещенском мосту уложен новый асфальт на полосах в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. Общий процент выполнения от запланированных работ составляет 45%, отметили в КРТИ.

В настоящий момент на переправе обновлено 7 тыс. кв. м изношенного полотна, заменен 61 погонный метр деформационных швов.

В рамках второго этапа ремонта работы затронут полосы в направлении от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Движение организовано по отремонтированным полосам — по две в каждую сторону, уточнили в комитете.

Андрей Цедрик