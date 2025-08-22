Народный артист РФ Олег Газманов выступит перед ижевчанами вечером 22 августа

Выступление Народного артиста РФ Олега Газманова и его музыкального проекта «Родники. Голос поколений» на главной сцене Центральной площади Ижевска запланировано сегодня на 19:30, сообщили в горадминистрации. Концерт завершится в 22:00. Мероприятие проходит в День государственного флага РФ и 265-летия Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В течение всего дня на Центральной площади будут проводиться различные активности. Например, гастрофестиваль «Тесто вместе», городские соревнования по единоборствам, ленточная мозаика «Флаг гордости», проект «Разрисуй троллейбус по номерам». Подробная программа и карта активностей опубликована здесь.

Движение транспорта на участке улицы Пушкинской от Кирова до Советской будет закрыто на время празднования, с 17:00 до 23:00. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.