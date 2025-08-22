Железнодорожный вокзал Кисловодска отправил 859 тысяч пассажиров

С января 2025 года с железнодорожного вокзала Кисловодска было отправлено 859 тыс. пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Наиболее востребованным направлением стал маршрут Кисловодск — Минеральные Воды, по которому было совершено 2,9 млн поездок.

В целом, с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги было отправлено 24,6 млн человек.

Наталья Белоштейн