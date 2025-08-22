Из Ростовской области в Грузию поставили свыше 700 животных
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело ветеринарную проверку семи партий сельскохозяйственных животных, предназначенных для поставки в Грузию. Контроль осуществлялся с 11 по 15 августа 2025 года в пунктах таможенного оформления Ростовской области. б этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно информации, на экспорт отправили 180 голов крупного рогатого скота и 526 убойных свиней — всего 706 животных. Все экспортируемые животные признаны клинически здоровыми. Скот и свиньи происходят с территории, где отсутствуют заразные и особо опасные болезни животных.
Россельхознадзор выдал разрешение на вывоз через автоматизированную систему «Аргус».