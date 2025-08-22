В Ярославле благоустройство площади Труда продлили на сентябрь

В Ярославле благоустройство территории площади Труда планируется завершить до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, что работы планировали закончить в течение лета. Центральный элемент благоустройства — кубический видеоэкран — уже установлен. В настоящее время подрядчик «Ярдормост» демонтирует тротуарную плитку, занимается устройством плиточного покрытия и монтажом дренажной системы.

Впереди еще работы по устройству сетей наружного электроснабжения и связи, устройству тротуара из бетонной плитки, установке малых архитектурных форм, озеленению, устройству цветочниц. Стоимость работ составит 65 миллионов рублей.

«Контроль за производством работ выполняется»,— подчеркнули в мэрии.

Алла Чижова