В Ростовской области питбайк с несовершеннолетними попал под грузовик

Два подростка получили травмы в результате столкновения питбайка с грузовиком «МАЗ» на дороге «Волгодонск — Зимовники» и были доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

По информации ведомства, авария произошла 21 августа в 15:10 на расстоянии 2,3 км от автодороги «Волгодонск — Зимовники». Мотоциклист 2010 г. р., управляя питбайком, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной грунтовой дороге не уступил путь грузовику «МАЗ» под управлением водителя 1978 г. р.

В результате ДТП водитель питбайка и его пассажир 2011 г. р. получили травмы и были госпитализированы.

Полиция Волгодонска выясняет все обстоятельства происшествия.

Валентина Любашенко