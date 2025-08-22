Ростовская область экспортировала в Грузию 700 голов КРС и свиней

Из Ростовской области в Грузию за четыре дня было экспортировано 700 голов крупного рогатого скота (КРС) и свиней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семь партий сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот — 180 голов, свиньи убойные — 526 голов) прошли ветеринарный контроль в местах полного таможенного оформления.

«Экспортируемые сельскохозяйственные животные клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней животных»,— отметили в ведомстве.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Наталья Белоштейн