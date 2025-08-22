Челябинский МУП «ПОВВ» оштрафовали за разлив сточных вод

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора назначило штраф в размере 100 тыс. руб. муниципальному унитарному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»), виновному в разливе сточных вод в поселке Хутор Миасский, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

О разливе стало известно из СМИ. Прокуратура Курчатовского района Челябинска провела проверку и установила, что авария случилась из-за разрушения коллектора протяженностью 75 м. Объект ввели в эксплуатацию в 1984 году, подобные происшествия уже происходили.

После разлива повреждение устранили, коллектор исправен. Прокуратура возбудила в отношении МУП «ПОВВ» производство об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления). Управление Росприроднадзора оштрафовало организацию.

Виталина Ярховска