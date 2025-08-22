Челябинка лишилась 12 млн рублей после звонка о доставке цветов

Жительница Челябинска доверилась мошенникам, которые притворялись доставщиками цветов и сотрудниками правоохранительных органов. В результате она перевела им 12 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Сначала челябинке позвонил незнакомец, сообщив ей о доставке цветов. По его словам, ей нужно было назвать код из SMS. Челябинка продиктовала его, подумав, что коллеги решили сделать ей сюрприз после прошедшего дня рождения. После этого с ней связались лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Они сообщили челябинке, что от ее имени оформлена доверенность на человека, помогающего недружественному государству, из-за чего ей грозит ответственность за пособничество.

Злоумышленники убедили местную жительницу установить приложение на телефон и с его помощью через банкомат перевести деньги. Часть из них она одолжила у родственников.

В полиции Челябинска по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).