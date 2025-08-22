В Челябинской области 73% соискателей уверены, что найдут работу осенью

Соискатели из Челябинской области в третьем квартале 2025 года в большинстве своем считают, что без проблем найдут работу этой осенью — так высказались 73% опрошенных. По стране показатель составляет 75%, сообщает hh.ru.

Доля уверенных в успехе респондентов с первого квартала 2025 год выросла на 8%. Снизилось и количество тех, кто переживает за свою карьеру, — сразу на 7%.

Чаще других беспокоятся за свое трудоустройство соискатели из IT-направления. Более трети айтишников (34%) сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Кроме того, наименее уверены в себе специалисты из сферы искусства и маркетинга (по 27%), закупщики (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).

Виталина Ярховска