В Волгограде падение обломков БПЛА привело к возгораниям сухой растительности

Волгоградская область ночью 22 августа вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Силы Минобороны РФ ликвидировали вражеские аппараты.

По словам губернатора Андрея Бочарова, падение обломков БПЛА в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона в Волгограде привело к локальным возгораниям сухой растительности. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, ночью 19 августа в Волгограде также произошли возгорания в результате атаки БПЛА. Тогда зафиксировали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, загорелась кровля здания одного из корпусов больницы № 16.

Павел Фролов