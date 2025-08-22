В Дагестане более 60 школьников получили премии по 100 тысяч рублей

Более 60 дагестанских выпускников, набравших максимальные баллы по ЕГЭ, получили премии по 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Денежная премия выпускникам, набравшим по 100 баллов на ЕГЭ, выплачивается с 2021 года. С 2025 года денежное вознаграждение получают одиннадцатиклассники, получившим по двум и более экзаменам от 95 баллов.

В пресс-службе отметили, что на 80 баллов и выше в Республике оценены более 1,9 тыс. работ выпускников 11-х классов, из них 34 работы оценены на 100 баллов. В федеральный государственный информационный ресурс об одаренных детях внесены данные около 3,5 тыс. обучающихся республики.

Наталья Белоштейн