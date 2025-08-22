Инфляция в Челябинской области замедлилась до 9,2%

В июле инфляция в Челябинской области составила 9,2% после 10% в июне. По стране показатель находился на уровне 8,8%, сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на потребительские товары немного упал — с 12,3% в июне до 12,1% в июле. Продолжали дешеветь куриные яйца из-за увеличения объемов их выпуска и включения продукта в перечень социально значимых товаров. Снизились цены на плодоовощную продукцию. Благоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе летом этого года, способствовали более раннему созреванию и поступлению в продажу местных овощных культур: свеклы, белокочанной капусты, огурцов, картофеля. В связи с укреплением рубля продолжилось снижение цен на импортные фрукты и овощи: бананы, груши, виноград, сладкий перец. Вместе с тем в июле выросли цены на общественное питание, так как в стоимость переносили накопленные издержки на ингредиенты для блюд, оплату труда персонала, аренду и логистику. Также стали дороже хлеб и хлебобулочные изделия в связи с возросшими затратами на энергоресурсы, закупку сырья, логистику, зарплаты сотрудников.

Инфляция на непродовольственные товары замедлилась сильнее, до 3,9% после 4,4% в июне. Снизились цены на электрические триммеры, дрели, компьютеры, электрочайники, стиральные машины и холодильники — на это повлияло укрепление рубля в предыдущие месяцы. Подешевели меховые изделия из-за сезонного охлаждения спроса. Однако выросли цены на моторное топливо — увеличились затраты нефтепереработчиков на ремонт оборудования, логистику и заработные платы работников. Медицинские товары подорожали в связи со стабильно высоким спросом и переносом в цены издержек производителей и поставщиков на сырье, доставку и оплату труда персонала.

Инфляция на услуги составила 12,2% после 13,9% в июне. Выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Основная причина — более высокая, чем в прошлом году, индексация коммунальных тарифов с 1 июля этого года. Стали дороже услуги организаций культуры, выросли цены на билеты в кино, так как увеличились затраты кинотеатров на оплату труда, аренду и содержание помещений. Снизилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг из-за досрочных распродаж путевок в санатории для заполняемости номерного фонда — население переориентировалось на альтернативный вид отдыха в виде глэмпинга. Подешевели услуги пассажирского транспорта. Во многом это связано с изменением методологии наблюдения Росстата за ценами на авиабилеты. Кроме того, в регионе выросло предложение полетных программ как внутри страны, так и за рубеж, увеличилось количество направлений для путешествий на железнодорожном транспорте.

