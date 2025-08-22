В Челябинске сбили ребенка на самокате

В Челябинске мальчик на самокате получил травмы после столкновения с автомобилем, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, вечером 21 августа около дома №26 по улице Полярная 37-летний водитель Chery Tiggo сбил восьмилетнего мальчика на механическом самокате, переезжавшего дорогу по нерегулируемому переходу. Ребенок получил травмы. На месте происшествия работал экипаж дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Виталина Ярховска