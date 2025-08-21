Четыре человека пострадали из-за атак дронов в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в городах Новый Оскол и Грайворон Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Трое пострадали в результате атаки БПЛА в Новом Осколе. У одного пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие самостоятельно обратились в Чернянскую ЦРБ. На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также посечен легковой автомобиль.

Еще одна женщина ранена в результате атаки дрона по многоквартирному дому в Грайвороне. В ЦРБ ей оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Всего во время атаки в пяти МКД были выбиты окна в 21 квартире, а также повреждены кровли и фасады.

Ульяна Ларионова