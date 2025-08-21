Главные новости за 21 августа. Воронеж, Курск, Тамбов

В Липецкой области нелегальные кредиторы действовали под видом ломбардов.

Тамбовские власти завели каналы в мессенджере MAX.

Ночные атаки БПЛА на Воронежскую область привели к задержкам поездов.

Орловский облсуд продлил арест Лежнева до конца ноября.

Александр Хинштейн сформировал комиссию по выбору мэра Курска.

Участок у знака жертвам бомбежки Сада пионеров в Воронеже не вернулся в аренду.

60 сотрудников орловского УФСИН ответят за нарушения в колониях.

Бывшей старооскольской чиновнице смягчили приговор за взятку.

Воронежской области выделят 2,5 млрд руб. на строительство очистных в Павловске.

Три города Воронежской области выиграли федеральный конкурс на благоустройство.