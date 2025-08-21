В Черноземье 22 августа будет тепло, от +10°С до +30°С

В пятницу, 22 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется преимущественно облачная и сухая погода. Местами осадки. Температура будет варьироваться от +10°C до +30°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, без осадков, температура составит +14°C. Днем облачность усилится, воздух прогреется до +30°C.

В Воронеже на протяжении суток без осадков. Ночью синоптики ожидают переменную облачность, до +14°C. Днем будет облачно, температура поднимется до +29°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, до +12 °C. Днем облачность усилится, ожидается кратковременный дождь, температура составит +26°C.

В Липецке ожидают облачную погоду, температура будет варьироваться от +11°C ночью до +23°C днем.

В Орле прогнозируются дожди. Ночью температура снизится до +10°C, днем — +18°C.

В Тамбове в течение суток пасмурная погода без осадков: ночью — +12°С, днем —+26°С.

Ульяна Ларионова