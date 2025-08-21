В Сочи задержали троих граждан Турции, разыскиваемых Интерполом

В Сочи правоохранители задержали троих граждан Турции, находившихся в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, операция проводилась сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России совместно с ФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Росгвардии. Один из задержанных является лидером одной из крупнейших организованных криминальных группировок Турции. Его обвиняют в незаконном обороте оружия и наркотиков, а также в умышленных повреждениях имущества и причинении телесных повреждений.

Второй фигурант разыскивался с февраля 2025 года. По информации турецкой полиции, он вместе с сообщниками организовал вооруженное нападение на конкурирующую группировку в кафе Стамбула. В результате перестрелки погиб один человек, несколько посетителей заведения, в том числе случайные, получили ранения.

Третий задержанный проходил по делу об убийстве и незаконном транзите мигрантов. Следствие установило, что он участвовал в перевозке 15 иностранцев на перегруженной лодке, которая затонула вскоре после выхода в море. Погибли десять человек, включая восемь детей.

21 августа задержанных доставили в аэропорт Сочи, где они были переданы турецким правоохранительным органам.

Анна Гречко