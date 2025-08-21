Турпоток в санатории Кубани снизился на 5% в первом полугодии

В санаториях Краснодарского края с января по июнь 2025 года отдохнули 638 тыс. человек, что на 5% меньше показателя прошлого года. Об этом сообщает сервис «Санатории-России.рф».

Доходы кубанских здравниц за указанный период составили почти 23 млрд руб. при средней загрузке номерного фонда в 30%. Край сохранил лидерство среди регионов России по числу отдыхающих: второе место занял Ставропольский край (404 тыс. гостей), третье — Крым (259 тыс.).

По данным сервиса, общий турпоток в санатории России за шесть месяцев вырос на 1% и составил 3,17 млн человек. Средняя загрузка здравниц по стране держится на уровне 37%.

Представители отрасли отмечают, что спрос остается высоким, однако развитию мешают рост цен, конкуренция с зарубежными направлениями и недостаточная модернизация инфраструктуры.

Анна Гречко