В ижевском магазине случился пожар во время установки системы пожаротушения

В ижевском магазине цифровой техники произошел пожар во время электросварочных работ при монтаже системы автоматического пожаротушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. На 2 кв. м повреждена бытовая техника.

Инцидент произошел около 23:00 20 августа в магазине одной из крупных торговых сетей на улице Пушкинской. Сварщики проводили работы на складе. Возгорание началось из-за попадания искр на коробки со сплит-системами. Сотрудники соседнего заведения почувствовали запах гари и увидели дым, идущий из вентиляционной шахты, после чего вызвали пожарную охрану. Работники потушили пламя самостоятельно до приезда специалистов с помощью огнетушителей.

Замначальника отдела административной практики и дознания в ГУ МЧС по Удмуртии Роман Ватлин рассказал, что виновник пожара после оценки материального ущерба может быть привлечен к ответственности. При сумме менее 250 тыс. руб. предусмотрен штраф от 40 до 50 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 6 ст. 20.4 КоАП). В ином случае дело может быть квалифицировано как уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 168 УК). По этой статье предусмотрено до одного года лишения свободы.