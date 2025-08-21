В Карталинском районе в ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины

В ДТП в Карталинском районе погибли водитель и пассажир легковой машины, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 21 августа 23-летняя водитель Renault Logan на дороге «Карталы — Анненское» при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с машиной Daewoo Nexia под управлением 70-летнего водителя. В результате аварии пенсионер и один из его пассажиров погибли на месте. Водителя Renault Logan и другого пассажира Daewoo Nexia с травмами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска