В Челябинской области выросло производство мяса, молока и хлеба

За первое полугодие 2025 года в Челябинской области произвели 17 тыс. т замороженного мяса птицы. Это на 7,3% больше, чем за шесть месяцев 2024-го. В регионе также стали изготавливать больше молочной продукции, хлеба и сладостей, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Челябинские фермеры произвели за первые полгода 2025-го на 9,2% больше копченых колбасных изделий из мяса птицы и на 5,5% — мясных полуфабрикатов. Кроме того, выросли объемы переработки молока на 22,5%. В 2,3 раза увеличилось производство сливочного масла, на 55% — сухого молока и сливок, на 17% — мороженого и на 7% — сметаны.

Что касается пищевой промышленности, стали изготавливать больше сухих каш (на 85,6%), пшеничной муки второго сорта (на 22,8%), хлебобулочных изделий длительного хранения (15,6%), слоеных (13,5%) и сдобных (9%) изделий. Больше сладостей произвели и южноуральские кондитеры. Так, они испекли 3,1 тыс. т пряников (+27,6%), 0,5 тыс. т кексов (+15,7%), 18 тыс. т тортов и пирожных (+19,4%).

Виталина Ярховска