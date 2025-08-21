Семь поездов задерживаются в Крым и из него

По направлениям в Крым и из него задерживаются семь поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Гранд сервис экспресс».

В Крым опаздывают четыре поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная задержка составляет около пяти часов. Минимальная — один час.

Из Крыма опаздывают три поезда в Симферополь и Феодосию. Максимальное время задержки — три часа. Минимальное — 1,5 часа.

По данным перевозчика, время задержки может измениться. Начальники поездов информируют о точном времени опоздания.

Алина Зорина