Удмуртия заняла второе место в ПФО по вводу жилья на 1 тысячу жителей

Ввод в действия жилья на 1 тыс. жителей Удмуртии по итогам января—июля составил 596,5 кв. м, сообщили в Удмуртстате. По этому показателю республика заняла второе место в ПФО, уступив Татарстану на 61,5 кв. м. Аутсайдер рейтинга — Мордовия, в которой на 1 тыс. жителей было введено в действие 155,4 кв. м жилья.

Напомним, средняя цена 1 кв. м в новостройках Ижевска составила в августе 126,7 тыс. руб., что на 18% больше, чем годом ранее. Относительно июля «квадрат» на первичном рынке в городе подорожал на 0,6%.