В Челябинске ограничат движение по улице Чичерина

Для реконструкции участка теплотрассы частично ограничат движение на улице Чичерина в Челябинске до конца месяца, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время первого этапа, с 23:00 21 августа до 23:00 26 августа, будут закрыты четыре полосы в районе дома №5 по улице Чичерина, по направлению к торговому комплексу «Елки». Второй этап пройдет с 23:00 26 августа до 23:00 31 августа. Нельзя будет проехать по другой стороне дороги в районе дома №10 по улице Чичерина, по направлению к торговому центру «Прииск». Движение в обоих случаях организуют по оставшимся четырем полосам.

Виталина Ярховска