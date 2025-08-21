Жителю Краснодара, домогавшемуся школьницы, предъявлено обвинение

В Краснодаре местному жителю, домогавшемуся школьницы в одном из магазинов города, предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, днем 18 августа 2025 года обвиняемый находился в одном из супермаркетов города на улице Суворова. Там он встретил незнакомую 13-летнюю девочку, которой начал делать непристойные предложения.

В отношении 22-летнего краснодарца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Он задержан следователем СК. Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении школьницы в одном из магазинов Краснодара.

Алина Зорина