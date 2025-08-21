Россияне полюбили короткие видео

В отечественных видеосервисах резко выросла популярность коротких видео — так называемых shorts или клипов. C начала лета количество просмотров такого контента увеличилось более чем в девять раз. Одновременно растет и доля самых популярных видеосервисов. Такой тренд отметили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных и специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных.

Фото: пресс-служба МегаФона

Количество просмотров коротких видео было стабильным зимой и весной текущего года, однако в середине июня этот показатель стал резко увеличиваться и концу первого летнего месяца вырос на 120% по сравнению с маем. А уже в последних числах июля рост составил 810%.

Наиболее интенсивно смотрели короткие видео в столице, Краснодарском и Хабаровском краях. В этих регионах доля просмотров shorts в общем объеме потребления видеоконтента выше на 4-8%, чем в регионах Урала и Сибири.

Любопытно, что при этом в Москве, Хабаровском крае и Иркутской области оказались самые нетерпеливые зрители — они «листают» ролики наиболее интенсивно при средней длительности просмотра — 4-6 секунд. В противовес этим регионам самые толерантные поклонники коротких видео живут в Самарской и Нижегородской областях: длительность просмотра у них в три раза выше — около 12-13 секунд.

«Существенный рост потребления коротких видео объясняется двумя факторами. Во-первых, российские видеосервисы постоянно работают над оптимизацией своих ресурсов, повышая скорость открытия роликов и удобство просмотра. Соответственно всё больше пользователей переходят на просмотр такого видеоформата. Во-вторых, сказался сезонный фактор – существенную долю просмотра летом всех видов shorts и их аналогов обеспечивают школьники, у которых в теплое время больше времени для просмотра интернета», — говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко

Фото: пресс-служба МегаФона

Также по сравнению с июлем прошлого года доля российских видеосервисов, которые имеют короткие видео, продолжает расти. Так, доля Rutube в общем объеме трафика мобильных пользователей увеличилась почти в четыре раза до 4,5%. Более чем в полтора раза увеличил долю и лидер российского интернет-сегмента — VK, на который сейчас приходится почти 23% всего трафика.

«Чтобы сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, наши специалисты модернизировали транспортную инфраструктуру для увеличения пропускной способности прямых стыков с VK и Rutube. Это позволило распределить нагрузку на мобильную сеть и повысить качество пользовательского опыта. В результате сократилось время задержки при просмотре видео и улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

