Власти Краснодара заключили 8 международных договоров за 5 лет

В период с 2020 по 2025 год власти Краснодара заключили три соглашения об установлении побратимских связей и пять меморандумов о сотрудничестве с другими странами. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Соглашения о побратимстве заключили с Восточным Сараево (Республика Сербская), Гродно (Республика Беларусь) и Шицзячжуаном (Китай). Меморандумы о намерениях сотрудничать подписали с Цзиньхуа и Дуцзянъянем (Китай), Андижаном (Узбекистан), Кешмом (Иран), а также между Центральным округом Краснодара и Ленинским районом Минска.

По данным администрации города, Краснодар укрепляет международные связи и в сфере образования. В течение пяти лет заключили шесть соглашений о партнерстве: между гимназией № 23 и Дуцзянъяньской экспериментальной школой иностранных языков, Екатерининской гимназией № 36 и Харбинской средней школой № 39, Кубанским государственным аграрным университетом и Северо-восточным сельскохозяйственным университетом в Китае, гимназией № 109 и школой «Источна Илиджа» Восточного Сараево, Краснодарским торгово-экономическим колледжем и Гродненским государственным колледжем отраслевых технологий, краснодарской школой № 2 имени Галины Бущик и гимназией № 10 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) Гродно. Также организовали поездки учащихся в Дуцзянъянь, Восточное Сараево и Гродно.

Краснодар развивает культурные, спортивные и патриотические связи с городами-побратимами, участвуя и организуя международные мероприятия. Каждый год проходят выставки, на которых показывают достижения и культурное наследие городов-партнеров. Творческие коллективы кубанской столицы часто выступают на международном фестивале молодежи в Чэнду (Китай). В 2025 году органист из Краснодара впервые дал концерт в Гродно (Беларусь).

Кроме того, проходит международный турнир по шахматам среди юниоров. Краснодарские спортсмены ездят на соревнования в города-побратимы и наоборот. С 2024 года представителей городов приглашают для участия во Всероссийском патриотическом форуме активистов движения «Пост № 1».

В сфере туризма заключены соглашения о сотрудничестве с Сухумом и туристической организацией Восточного Сараево. В области транспорта и ЖКХ проходит обмен опытом со специалистами из Сухума и Гродно.

Алина Зорина