В Минобороны России сообщили о ночном групповом ударе по территории Украины

Вооруженные силы России прошлой ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен по ВПК Украины, объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, позициям ракетных комплексов, а также складам боеприпасов, говорится в публикации. В ведомстве подчеркнули, что атака была проведена с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников.