35% работающих родителей ижевских школьников возьмут отгул на 1 сентября

В Ижевске 35% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября для посещения торжественной линейки, следует из опроса сервиса SuperJob. 25% опрошенных планируют прийти на работу с опозданием. Женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям. В целом, проводить ребенка в школу в день знаний планирует 60% родителей.

Официальный выходной родителям школьников предоставляет 20% компаний, еще 21% работодателей делает это неофициально. Подарки детям сотрудников дарит 2% компаний. Еще 7% - исключительно первоклассникам. Чаще всего дарят канцелярские принадлежности.